Новая волна ограничений на гаджеты в классах вызывает дискуссии о балансе технологий и образования

Все больше школьных округов, городов и штатов США вводят ограничения на использование смартфонов в школах. Недавно к этой тенденции присоединился Лос-Анджелес.



Совет Объединенного школьного округа Лос-Анджелеса одобрил разработку политики запрета на использование учениками мобильных телефонов и соцсетей. Ожидается, что эта политика будет реализована к 2025 году.



Штаты Огайо, Индиана, Оклахома и Флорида уже ввели подобные ограничения. Например, в Индиане закон, запрещающий использование устройств во время уроков, вступил в силу 1 июля.



Власти объясняют такие меры необходимостью сократить отвлекающие факторы и позволить ученикам сосредоточиться на учебе. Исключения обычно делаются для чрезвычайных ситуаций.



Главный хирург США также призвал добавить на платформы соцсетей предупреждения о возможном вреде для психического здоровья подростков.



Эта тенденция отражает растущую обеспокоенность влиянием технологий и соцсетей на детей и молодежь.