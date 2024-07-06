По данным инсайдеров, Galaxy Z Fold 6 получит 7,6-дюймовый основной экран и 6,3-дюймовый внешний дисплей. Устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, до 12 ГБ оперативной памяти и тройной камерой. Аккумулятор останется прежним - 4400 мАч.
Galaxy Z Flip 6 будет иметь 6,6-дюймовый складной экран и 3,4-дюймовый внешний дисплей. Ожидается улучшенный аккумулятор на 4000 мАч и основная камера на 50 МП.
Помимо смартфонов, Samsung может представить первое кольцо Galaxy, новые умные часы и наушники.
Трансляция мероприятия начнется в 21:00 по Мск на официальных каналах Samsung.