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Релиз EA FC 25 запланирован на 27 сентября
Новая эра футбольных игр от EA Sports: ранний доступ, два издания и обещания изменений в популярных режимах.

По данным надежных источников, выход EA FC 25, новой футбольной игры от EA Sports, запланирован на 27 сентября. Это вторая игра компании после окончания сотрудничества с FIFA.

Ключевые факты:
• Два издания: Стандартное ($69.99) и Ultimate ($99.99)
• Предзаказ Ultimate Edition даёт 7 дней раннего доступа
• Члены EA Play получат 10-часовую пробную версию
• Выход на Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC, Xbox One и PlayStation 4

Ожидаются изменения в режимах Pro Clubs и Ultimate Team, но эта информация пока не подтверждена официально.

EA FC 25 продолжает традицию футбольных симуляторов EA Sports, предлагая игрокам новый опыт после завершения эры FIFA.

#игровая индустрия #футбол #fifa #релиз #дата выхода #ea sports #xbox series x/s #видеоигра #ea play #ultimate team
Источник: insider-gaming.com
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