По данным надежных источников, выход EA FC 25, новой футбольной игры от EA Sports, запланирован на 27 сентября. Это вторая игра компании после окончания сотрудничества с FIFA.
Ключевые факты:
• Два издания: Стандартное ($69.99) и Ultimate ($99.99)
• Предзаказ Ultimate Edition даёт 7 дней раннего доступа
• Члены EA Play получат 10-часовую пробную версию
• Выход на Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC, Xbox One и PlayStation 4
Ожидаются изменения в режимах Pro Clubs и Ultimate Team, но эта информация пока не подтверждена официально.
EA FC 25 продолжает традицию футбольных симуляторов EA Sports, предлагая игрокам новый опыт после завершения эры FIFA.