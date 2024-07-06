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ZANTI
После пяти лет в раннем доступе Satisfactory выходит в полноценной версии
Постройте империю на чужой планете - автоматизация, исследования и битвы ждут вас с 10 сентября

Компания Coffee Stain Publishing объявила о выходе игры Satisfactory из раннего доступа. Полная версия будет доступна на ПК через Steam, Epic Games Store и Humble Store с 10 сентября 2024 года.

Satisfactory - это игра от первого лица в открытом мире, сочетающая строительство фабрик с элементами исследования и боевой системы. Игроки могут в одиночку или в кооперативе осваивать инопланетный мир площадью 30 км².

Ключевые особенности игры:
- Строительство и автоматизация масштабных фабрик
- Исследование открытого мира с уникальной флорой и фауной
- Разнообразные транспортные средства для передвижения
- Возможность кастомизации построек

До 11 июля 2024 года игра доступна по цене $14,99. С выходом полной версии 10 сентября стоимость повысится до $39,99.

Разработчики предлагают игрокам погрузиться в "рай конвейерных лент" и испытать себя в роли промышленных покорителей новой планеты.

#steam #игра #epic games store #релиз #ранний доступ #satisfactory #coffee stain publishing #humble store
Источник: vgchartz.com
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