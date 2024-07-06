Постройте империю на чужой планете - автоматизация, исследования и битвы ждут вас с 10 сентября

Компания Coffee Stain Publishing объявила о выходе игры Satisfactory из раннего доступа. Полная версия будет доступна на ПК через Steam, Epic Games Store и Humble Store с 10 сентября 2024 года.



Satisfactory - это игра от первого лица в открытом мире, сочетающая строительство фабрик с элементами исследования и боевой системы. Игроки могут в одиночку или в кооперативе осваивать инопланетный мир площадью 30 км².



Ключевые особенности игры:

- Строительство и автоматизация масштабных фабрик

- Исследование открытого мира с уникальной флорой и фауной

- Разнообразные транспортные средства для передвижения

- Возможность кастомизации построек



До 11 июля 2024 года игра доступна по цене $14,99. С выходом полной версии 10 сентября стоимость повысится до $39,99.



Разработчики предлагают игрокам погрузиться в "рай конвейерных лент" и испытать себя в роли промышленных покорителей новой планеты.