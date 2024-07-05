Battlestate Games, создатели популярного шутера Escape From Tarkov, анонсировали новые меры по борьбе с нечестной игрой. С выходом патча 0.14.9.5 в начале июля будет введена система вознаграждений за сообщения о читерах.
Директор игры Никита Буянов недавно обратился к сообществу за обратной связью. Среди различных предложений по улучшению игры проблема читерства остается одной из приоритетных.
Помимо новой системы отчетности, патч 0.14.9.5 принесет ряд обновлений:
- Локальный режим PvE
- Новая сюжетная линия "Ностальгия"
- Улучшения ИИ
- Дополнительные косметические предметы
Ранее Battlestate Games уже продемонстрировала жесткий подход к нарушителям, забанив более 11 000 аккаунтов за две недели в январе. Компания также публично раскрыла имена забаненных игроков.
Эти меры направлены на обеспечение честной игры в Escape From Tarkov, где читерство может серьезно повлиять на прогресс игроков. Согласно неофициальному исследованию, до 60% матчей могли включать читеров.
Дата выхода патча и детали системы вознаграждений пока не уточняются. Игроки ожидают дальнейших объявлений от разработчиков.