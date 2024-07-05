Новый патч вводит систему поощрений за отчеты о нарушителях и ряд улучшений для честной игры.

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Battlestate Games, создатели популярного шутера Escape From Tarkov, анонсировали новые меры по борьбе с нечестной игрой. С выходом патча 0.14.9.5 в начале июля будет введена система вознаграждений за сообщения о читерах.



Директор игры Никита Буянов недавно обратился к сообществу за обратной связью. Среди различных предложений по улучшению игры проблема читерства остается одной из приоритетных.



Помимо новой системы отчетности, патч 0.14.9.5 принесет ряд обновлений:

- Локальный режим PvE

- Новая сюжетная линия "Ностальгия"

- Улучшения ИИ

- Дополнительные косметические предметы



Ранее Battlestate Games уже продемонстрировала жесткий подход к нарушителям, забанив более 11 000 аккаунтов за две недели в январе. Компания также публично раскрыла имена забаненных игроков.



Эти меры направлены на обеспечение честной игры в Escape From Tarkov, где читерство может серьезно повлиять на прогресс игроков. Согласно неофициальному исследованию, до 60% матчей могли включать читеров.



Дата выхода патча и детали системы вознаграждений пока не уточняются. Игроки ожидают дальнейших объявлений от разработчиков.