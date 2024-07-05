Утечка раскрывает планы Apple - мощные чипы A17 и M5, обновленный мини и Pro-версии на подходе.

По данным недавней утечки информации, Apple может готовить к выпуску четыре новые модели iPad в 2025 году. Утечка, обнаруженная Николасом Альваресом и опубликованная в социальной сети X, содержит кодовые идентификаторы устройств.



Предполагаемые модели включают:

• iPad 11-го поколения с чипом A16

• iPad mini 7-го поколения с чипом A17

• 11-дюймовый и 13-дюймовый iPad Pro с чипом M5



Каждая модель, вероятно, будет доступна в версиях с Wi-Fi и сотовой связью.



Эксперты из AppleDB проанализировали кодовые идентификаторы, основываясь на предыдущих схемах нумерации Apple. Хотя эта информация остается спекулятивной, она соответствует известным паттернам компании.



Учитывая недавние обновления линейки iPad, аналитики не ожидают выпуска новых моделей до 2025 года.



Помимо аппаратных обновлений, Apple также работает над улучшением программного обеспечения. На недавней конференции WWDC компания представила предварительную версию iPadOS 18, которая обещает повысить производительность существующих моделей iPad, особенно тех, что оснащены процессорами M-серии.