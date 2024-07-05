Линейные трассы, полигональная графика и современный геймплей в новом проекте от Frozen Lake Games

© Скриншот Old School Rally

Компании Astrolabe Games и Frozen Lake Games анонсировали выход ретро-гоночной игры Old School Rally в ранний доступ 19 июля 2024 года. Игра отличается визуальным стилем, напоминающим видеоигры 90-х годов, с характерными полигональными моделями и текстурами в духе PlayStation 1.



Old School Rally предлагает линейные трассы, что отличает ее от некоторых классических раллийных игр прошлого. Несмотря на ретро-эстетику, разработчики обещают современный игровой процесс.



Версия раннего доступа уже включает ряд функций:

- Режим испытаний на время с призраками

- Поддержка гоночных рулей



Разработчики из Frozen Lake учли отзывы игроков после недавней демонстрации и внесли соответствующие улучшения в игру.