Инфракрасные камеры в новых AirPods откроют дверь в мир жестового управления и расширенной реальности

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По данным известного инсайдера Мин-Чи Куо, компания Apple намерена выпустить новую версию AirPods с инфракрасными камерами к 2026 году. Это нововведение призвано поддержать экосистему пространственных вычислений Apple и продажи Vision Pro.



Куо утверждает, что Foxconn, ключевой партнер Apple, готовится к производству около 18-20 миллионов ИК-камер для примерно 10 миллионов AirPods. Новые наушники будут совместимы с Apple Vision Pro и будущими гарнитурами компании.



Инфракрасные камеры в AirPods смогут отслеживать движения головы для улучшения пространственного звука. Также они смогут распознавать изменения в окружающей среде, что потенциально позволит управлять устройствами жестами в воздухе.



Ранее о планах Apple по внедрению камер в AirPods сообщал Марк Гурман из Bloomberg. Однако тогда речь не шла конкретно об инфракрасных модулях.



