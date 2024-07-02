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Глобальный сбой PSN: Миллионы геймеров не могут войти в сеть
Sony подтверждает проблемы с сервисами. Затронуты аккаунты, игры и магазин. Причины выясняются.

© PlayStation

С 16:00 1 июля 2024 года наблюдаются масштабные проблемы в работе сети PlayStation Network (PSN). Sony подтвердила сбой на официальном сайте состояния службы PSN.

Затронутые сервисы:
- Управление учетными записями
- Игры и социальные сети
- PlayStation Video
- PlayStation Store

Проблемы наблюдаются как на PS4, так и на PS5. PlayStation Direct продолжает работать без перебоев.

География сбоя:
Неполадки зафиксированы не только в Германии, но и в других странах. Наиболее пострадавшие города Германии: Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Гамбург.

Статистика проблем:
- Проблемы входа в систему: 48,83%
- Проблемы с подключением: 23,70%
- Проблемы во время игры: 8,08%
- Другие нарушения: менее 6% каждое

Sony пока не предоставила подробной информации о причинах сбоя, но предположительно уже работает над его устранением. Пользователям рекомендуется ожидать официальных обновлений.

Для получения актуальной информации о состоянии сети можно обратиться к онлайн-отчетам о неисправностях PSN.

#sony #проблемы #playstation store #playstation network #сбой системы
Источник: igamesnews.com
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