Sony подтверждает проблемы с сервисами. Затронуты аккаунты, игры и магазин. Причины выясняются.

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С 16:00 1 июля 2024 года наблюдаются масштабные проблемы в работе сети PlayStation Network (PSN). Sony подтвердила сбой на официальном сайте состояния службы PSN.



Затронутые сервисы:

- Управление учетными записями

- Игры и социальные сети

- PlayStation Video

- PlayStation Store



Проблемы наблюдаются как на PS4, так и на PS5. PlayStation Direct продолжает работать без перебоев.



География сбоя:

Неполадки зафиксированы не только в Германии, но и в других странах. Наиболее пострадавшие города Германии: Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Гамбург.



Статистика проблем:

- Проблемы входа в систему: 48,83%

- Проблемы с подключением: 23,70%

- Проблемы во время игры: 8,08%

- Другие нарушения: менее 6% каждое



Sony пока не предоставила подробной информации о причинах сбоя, но предположительно уже работает над его устранением. Пользователям рекомендуется ожидать официальных обновлений.



Для получения актуальной информации о состоянии сети можно обратиться к онлайн-отчетам о неисправностях PSN.