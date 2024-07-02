С 16:00 1 июля 2024 года наблюдаются масштабные проблемы в работе сети PlayStation Network (PSN). Sony подтвердила сбой на официальном сайте состояния службы PSN.
Затронутые сервисы:
- Управление учетными записями
- Игры и социальные сети
- PlayStation Video
- PlayStation Store
Проблемы наблюдаются как на PS4, так и на PS5. PlayStation Direct продолжает работать без перебоев.
География сбоя:
Неполадки зафиксированы не только в Германии, но и в других странах. Наиболее пострадавшие города Германии: Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Гамбург.
Статистика проблем:
- Проблемы входа в систему: 48,83%
- Проблемы с подключением: 23,70%
- Проблемы во время игры: 8,08%
- Другие нарушения: менее 6% каждое
Sony пока не предоставила подробной информации о причинах сбоя, но предположительно уже работает над его устранением. Пользователям рекомендуется ожидать официальных обновлений.
Для получения актуальной информации о состоянии сети можно обратиться к онлайн-отчетам о неисправностях PSN.