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Норвежские инженеры создали дрон, способный сжиматься для прохождения узких пространств
Гибкий дрон Morphy: Новое слово в маневренности квадрокоптеров

Исследователи из Норвежского университета науки и технологий разработали инновационный квадрокоптер Morphy, способный протискиваться через узкие проемы. Ключевая особенность дрона - гибкие лопасти пропеллеров, соединенные с корпусом через эластомерные шарниры с 3D-датчиками Холла.

При контакте с препятствием лопасти отгибаются, а не ломаются. Датчики измеряют степень изгиба и передают данные бортовому процессору, который корректирует тягу для сохранения стабильности.

Morphy весит 260 г, имеет ширину 252 мм и может летать более 12 минут на одном заряде. Дрон оснащен оптическими камерами и камерами глубины.

Разработчики утверждают, что эта технология открывает новые возможности для взаимодействия роботов с окружающей средой, позволяя преодолевать ранее недоступные пространства и выдерживать столкновения на скорости до 3 м/с.

#технологии #робототехника #наука #дроны #исследования #норвегия #летательные аппараты #иновации #квадрокоптеры
Источник: newatlas.com
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