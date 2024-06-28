Гибкий дрон Morphy: Новое слово в маневренности квадрокоптеров

Исследователи из Норвежского университета науки и технологий разработали инновационный квадрокоптер Morphy, способный протискиваться через узкие проемы. Ключевая особенность дрона - гибкие лопасти пропеллеров, соединенные с корпусом через эластомерные шарниры с 3D-датчиками Холла.



При контакте с препятствием лопасти отгибаются, а не ломаются. Датчики измеряют степень изгиба и передают данные бортовому процессору, который корректирует тягу для сохранения стабильности.



Morphy весит 260 г, имеет ширину 252 мм и может летать более 12 минут на одном заряде. Дрон оснащен оптическими камерами и камерами глубины.



Разработчики утверждают, что эта технология открывает новые возможности для взаимодействия роботов с окружающей средой, позволяя преодолевать ранее недоступные пространства и выдерживать столкновения на скорости до 3 м/с.