Экспертный анализ безопасности мессенджера и риски для пользователей.

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Интервью с основателем Telegram Павлом Дуровым, которое стало вирусным в социальных сетях, вызвало тревогу по поводу безопасности мессенджера. В широко распространенном видео на X, Дуров рассказывает Такеру Карлсону, что он единственный менеджер продукта и имеет "около 30 инженеров" в Telegram.



Эксперты по безопасности выразили беспокойство из-за слов Дурова, которые могут подвергнуть пользователей риску. Мнения специалистов разделились относительно уровня безопасности Telegram, отмечая недостатки в конечном шифровании и модерации контента.



Эксперты подчеркивают, что Telegram, несмотря на свою популярность среди пользователей, стал объектом киберпреступности. Платформа столкнулась с угрозами безопасности и конфиденциальности, что привело к возможности проведения вредоносных кампаний и распространению незаконных инструментов.



Специалисты советуют пользователям быть осторожными и обеспечивать безопасность своих данных при использовании Telegram. В свете последних инцидентов, включающих продажу конфиденциальных данных через платформу, власти начали расследование и предпринимают меры для наказания виновных лиц.