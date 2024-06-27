Пользователи в 32 странах получат доступ к запчастям и инструментам для ремонта устройств Apple

Apple объявила о расширении своей программы "Самостоятельный ремонт" на 32 европейские страны, включая Великобританию, Францию, Германию и Нидерланды. Канада присоединится к программе в 2025 году.



Программа поддерживает 42 продукта Apple, а сервисная документация доступна на 24 языках. Пользователи могут заказать запчасти и инструменты через специальный онлайн-магазин после самодиагностики. Возврат "основных" деталей необходим для получения кредита на их стоимость.



Несмотря на расширение, программа остается непрактичной для мелких повреждений из-за сложности ремонта и высокой стоимости деталей. Обращение к авторизованным сервисам Apple по-прежнему считается более экономичным вариантом.



Программа "Самостоятельный ремонт" была анонсирована в ноябре 2021 года и запущена в апреле 2022 года только для iPhone. В июне 2023 года она расширилась до iPhone 14 и некоторых Mac, а в феврале 2024 года включила Mac на базе M3.