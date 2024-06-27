Исследователи из Лаборатории мультимедиа и информационной безопасности (MISL) Инженерного колледжа Дрекселя разработали алгоритм искусственного интеллекта, способный выявлять поддельные видео с высокой точностью. Алгоритм, названный MISLnet, обнаруживает характерные признаки дипфейков и манипулированных медиафайлов.
Ключевые особенности алгоритма:
1. Обучен распознавать цифровые "отпечатки пальцев" различных видеогенераторов.
2. Способен адаптироваться к новым ИИ-генераторам после анализа нескольких примеров.
3. Использует ограниченную нейронную сеть для анализа на субпиксельном уровне.
4. Показал точность 98,3% в обнаружении видео, сгенерированных ИИ.
Мэтью Стамм, директор MISL, отмечает, что алгоритм решает новую проблему: обнаружение полностью сгенерированных ИИ видео, которые не имеют обычных признаков манипуляций.
Разработка MISLnet особенно актуальна в свете растущего использования технологий редактирования для распространения политической дезинформации. Исследователи подчеркивают важность создания эффективных систем обнаружения подделок до широкого распространения технологий генерации видео ИИ.