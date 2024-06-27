Мощность процессоров и облачные ограничения - неожиданные препятствия для новой технологии Apple.

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Apple предоставила разъяснения по поводу работы своей новой технологии Apple Intelligence. Компания сообщила, что старые модели iPhone не поддерживают эту функцию из-за недостаточной мощности процессоров.



По словам представителей Apple, дизайн Apple Intelligence существенно различается для облачных и локальных версий. Модель определяет, какие задачи могут выполняться на устройстве, и старые iPhone не соответствуют этим требованиям.



Несмотря на существующую систему Private Cloud Compute, используемую для многих запросов Siri, полная зависимость Apple Intelligence от облачных вычислений значительно увеличила бы нагрузку на серверы Apple.



Удивительно, но даже новый Vision Pro с чипом M2 не будет поддерживать Apple Intelligence. Это связано с тем, что устройство уже работает на пределе своих возможностей, интенсивно используя нейронный движок M2 для обработки данных в реальном времени.



Ожидается, что будущие продукты Apple, такие как Apple Glasses, будут включать поддержку Apple Intelligence. Компания также рассматривает возможность упрощения процесса получения разрешений на использование этой технологии для улучшения пользовательского опыта.