Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ZANTI
Apple объяснила, почему старые модели iPhone не получат поддержку ИИ Apple Intelligence
Мощность процессоров и облачные ограничения - неожиданные препятствия для новой технологии Apple.

© The Verifier

Apple предоставила разъяснения по поводу работы своей новой технологии Apple Intelligence. Компания сообщила, что старые модели iPhone не поддерживают эту функцию из-за недостаточной мощности процессоров.

По словам представителей Apple, дизайн Apple Intelligence существенно различается для облачных и локальных версий. Модель определяет, какие задачи могут выполняться на устройстве, и старые iPhone не соответствуют этим требованиям.

Несмотря на существующую систему Private Cloud Compute, используемую для многих запросов Siri, полная зависимость Apple Intelligence от облачных вычислений значительно увеличила бы нагрузку на серверы Apple.

Удивительно, но даже новый Vision Pro с чипом M2 не будет поддерживать Apple Intelligence. Это связано с тем, что устройство уже работает на пределе своих возможностей, интенсивно используя нейронный движок M2 для обработки данных в реальном времени.

Ожидается, что будущие продукты Apple, такие как Apple Glasses, будут включать поддержку Apple Intelligence. Компания также рассматривает возможность упрощения процесса получения разрешений на использование этой технологии для улучшения пользовательского опыта.

#apple #технологии #iphone #vision pro #нейронные сети #облачные вычисления #apple intelligence #чип m2
+
Написать комментарий (0)
Apple Watch X – большой экран и новые возможности к 10-летию линейки
Apple начала внедрение поддержки RCS для пользователей iPhone
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: В NASA рассказали, как экипаж космического корабля Starliner сможет вернуться на Землю
1
Экипаж тягача ВСУ ошибся поворотом и привез на прицепе исправный танк Т-64БМ прямо на позиции РФ
+
Первая атомная электростанция Польши будет построена недалеко от Балтийского моря
+
В России строят новый завод по производству электроники
80
Первая партия боеприпасов, закупленных Чехией специально для нужд ВСУ, прибыла на Украину
+
В Кремле заявили, что ничего не знают о якобы сбитом дроне над Черным морем, принадлежащим США
6
Издание The National Interest сравнило возможности истребителей пятого поколения Китая и США
+
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
1
Ростех готов увеличить производство зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь"
3
ВС РФ передана партия современных колёсных гаубиц «Мальва»
+
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
48
Представлен «бумажный» планшет Onyx Go 10.3 с экраном, который имитирует текстуру настоящей бумаги
+
У нового американского беспилотника-невидимки XRQ-73 бесшумный привод
+
Бывшая биржа «Санкт-Петербург» переехала в столицу Дальнего Востока и переименована в «Восточную»
2
Начата реконструкция первой на Урале «государевой дороги», связавшей в XVII веке Европу и Сибирь
+
В серию Intel Core Ultra 200V войдёт процессор Core Ultra 9
+
В Приморском крае построят крупный завод железобетонных изделий за 1 млрд рублей
+
YouTube тестирует новую функцию «Хайп» для поддержки видео от любимых авторов
+
Смартфон Vivo X200 может оказаться компактной моделью и получить чип Dimensity 9400
+
GeForce RTX 4070 Ti SUPER переходит на графический процессор AD102
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
60
Краткий обзор игры "Shadow Gambit: The Cursed Crew"
1
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
67
Мое мнение об Elden Ring: Shadow of the Erdtree
1
Почему PlayStation 5 опережает Xbox: анализ ключевых ошибок и упущений
12
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Крах Xbox - главные ошибки Microsoft и их последствия в 2024 году
10
США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США
16
Трамп покритиковал за СВО Байдена и Кремль и отметил, что при нем такого не было
2
Эксперты считают, что "Железный купол" Израиля не устоит под натиском "Хезболлы"
2

Сейчас обсуждают

Валентин Башкаев
01:54
Дорогие представители КАСТЫ ЛОХОТРОНЩИКОВ!!! - Не обижайтесь на Чубайса, но ваши инвестиции он сохранит надёжно! Теперь новый шанс появился для вас...!!! Вложитесь в инновации Саранска!!!
В России строят новый завод по производству электроники
Александр Еремеев
01:52
Банкротства и консолидации в китайском электромобильном сегменте неизбежны. Слишком много убыточных стартапов.
Китайская отрасль по производству электромобилей буквально в шаге от убыточности
Александр Еремеев
01:49
Производство по переклеиванию наклеек.
«Гравитон» открыла производство принтеров и многофункциональных устройств с оригинальными картриджами на своём заводе в Подмосковье
DIP48
01:43
Наебалово же. Ожидаются все плюшки семейства GF4, а тут из плюшек только имя.)))
ТОП-5 отличий нормального технического бренда от фуфлобренда
DIP48
01:43
Просто TNT 1 и TNT 1 m64 или TNT 1 Vanta - как говорится, две большие разницы). Шина памяти урезана вдвое и частоты порезаны. Вот такие кастраты под именем TNT. Второй раз наебалово точно такое же был...
ТОП-5 отличий нормального технического бренда от фуфлобренда
22870
01:38
Если ВСУ загонят в тотальный угол, то эти мрази, в последний момент, выстрелят всем что есть во все что смогут. И достанется и РФ, и Казахстану, и ПМР, и РБ. Стремно ожидать прилета, хотя я на 100% у...
Стариков: ВСУ ждёт котел, если украинские солдаты не отступят с южнодоцецкого направления
Tarment
01:35
Поразительная тупость, и таких большинство
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
N1ghtwish
01:10
Что? Вот это не мыльные текстуры? Да они вообще не прогружаются: https://www.youtube.com/watch?v=D-1GE-AfGhM
AMD представит технологию нейро-блочного сжатия текстур
glavhyilo
00:41
фашисты в 3.30 начали бомбить киев,так началась вторая мировая для СССР.
МИД: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией
smash526
00:34
Прям как у Нацистской Германии ... "Официальной политической идеологией нацистской Германии и опорой нацистского режима был национал-социализм, который объявлял своей целью создание и утверждение на д...
МИД: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем