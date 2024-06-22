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ZANTI
Final Fantasy 16 может выйти не только для ПК
Square Enix намекает на новые платформы для FF16, обещая сделать игру доступнее для всех фанатов.

© постер Final Fantasy 16

В честь первой годовщины Final Fantasy 16 издатель Square Enix подтвердил продолжение работы над PC-версией игры и намекнул на возможность выхода на дополнительных платформах.

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Главный режиссер Хироши Такаи заявил: "Команда разработчиков в настоящее время усердно работает над версией для ПК". Он также добавил: "Мы хотели бы сделать Final Fantasy 16 доступной для игры как можно большему количеству людей, так что следите и за этим тоже".

Последняя фраза может указывать на планы по выпуску игры на других платформах, помимо уже подтвержденных PS5 и ПК. Учитывая, что современные игры серии Final Fantasy не выходили на Nintendo Switch, наиболее вероятным кандидатом для нового порта является Xbox.

Square Enix пока не раскрывает конкретных деталей о сроках выхода PC-версии или о возможных дополнительных платформах.

#square enix #rpg #final fantasy 16 #игровая платформа #pc-версия
Источник: shacknews.com
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