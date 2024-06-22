Новая модель часов OnePlus получит встроенную eSIM, что позволит совершать звонки и использовать функции телефона без смартфона.

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Согласно данным китайского сертификационного сайта TENAA, компания OnePlus готовит к выпуску новые умные часы с поддержкой сотовой связи.



Модель с номером OPWW234 будет оснащена eSIM, что позволит совершать звонки и использовать другие функции телефона через LTE-сеть, не требуя подключения к смартфону. Это будет важным обновлением по сравнению с текущим поколением OnePlus Watch 2, которые не имеют сотовой связи.



Новые часы сохранят знакомый круглый дизайн с двумя кнопками, а также получат поддержку Bluetooth, NFC, GPS и других навигационных систем. Емкость аккумулятора, вероятно, составит 500 мАч, как и у предыдущей модели.



Ожидается, что новые умные часы OnePlus будут либо обновленной версией OnePlus Watch 2, возможно, под названием OnePlus Watch 2 LTE, либо полностью новой моделью - OnePlus Watch 3. Подробности о характеристиках и дате выпуска пока не раскрываются.