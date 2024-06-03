Новинка получила больше памяти, емкий аккумулятор и улучшенное охлаждение. Доступна для предзаказа по цене $799.

Иллюстрация: Апгрейдированный портативный ROG Ally X от ASUS.

Компания ASUS анонсировала новую версию своей портативной игровой консоли - ROG Ally X на выставке Computex 2024. Обновленная модель сохранила процессор AMD Ryzen Z1 Extreme, но получила ряд улучшений.



ROG Ally X теперь оснащается 1 ТБ NVMe-накопителем, 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5-7500 и аккумулятором емкостью 80 Втч. Также были усовершенствованы элементы управления и эргономика устройства. Обновленная система охлаждения обеспечивает на 24% больший поток воздуха и на 6 градусов Цельсия более низкую температуру корпуса.

Несмотря на оптимизацию под Windows 11, ROG Ally X по-прежнему должен работать с современными дистрибутивами Linux. Предварительные заказы на новинку уже открыты, а поставки ожидаются в июле по рекомендуемой розничной цене 799 долларов США.