Компания Dell ожидает повышение стоимости оперативной памяти и твердотельных накопителей на 15-20% во второй половине 2024 года.

Компания Dell прогнозирует, что цены на оперативную память DRAM и твердотельные накопители SSD вырастут на 15-20% во второй половине 2024 года. Соответственно, Dell планирует скорректировать свои цены, чтобы компенсировать эти возросшие расходы.



Главный операционный директор Dell Джефф Кларк заявил, что основной причиной роста цен станет дисбаланс между спросом и предложением. Растущий спрос на серверы для искусственного интеллекта, которые требуют большого объема высокоскоростной памяти и хранилищ, будет ключевым фактором.



Dell уже начала корректировать стоимость своей продукции, чтобы управлять прибылью в условиях меняющихся цен. Компания анализирует структуру затрат на DRAM и SSD по всему портфелю и вносит соответствующие изменения.