Разработчики Marvel Rivals раскрыли новых играбельных персонажей и карту для командного PVP-шутера. Игра выйдет на консолях нового поколения.

Во время недавней трансляции PlayStation State of Play компания Sony представила новые подробности о командном PVP-шутере Marvel Rivals.



В ходе демонстрации игрового процесса стало известно, что в число играбельных героев войдут Веном и Адам Варлок. Кроме того, была показана новая карта под названием "Токио 2099: Острова Паука".



Помимо этого, разработчики из NetEase официально подтвердили, что Marvel Rivals выйдет не только на ПК, но и на консолях нового поколения - PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Также запланировано закрытое бета-тестирование игры в июле. Участники бета на PlayStation получат эксклюзивный косметический костюм "Алый Паук" для Человека-Паука.



Таким образом, у поклонников Marvel скоро появится возможность опробовать новый командный шутер с любимыми супергероями. Остается лишь дождаться официального релиза и принять участие в предстоящем бета-тестировании.