Realme анонсировала свой новый флагманский смартфон GT 6T, который получит невероятно яркий дисплей и продвинутую систему охлаждения.

Компания Realme поделилась подробностями о своем грядущем флагманском смартфоне Realme GT 6T, который вскоре поступит в продажу.



Одной из ключевых особенностей устройства станет "самый яркий флагманский дисплей в мире". Realme GT 6T получит 8T LTPO AMOLED-экран с невероятной пиковой яркостью до 6000 нит. Дисплей разработан с упором на четкость, отзывчивость и комфорт пользователя. Панель будет поддерживать максимальную частоту обновления 120 Гц, которая может опускаться до 1 Гц для экономии заряда. Экран также защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.



Realme также гордится "самой большой системой охлаждения в Индии", которая используется в GT 6T. Устройство оснащено 9-слойной "продвинутой системой охлаждения Iceberg" с 3D-испарительной камерой и двойным терморегулятором объемом 10014 мм². Эта система интегрирована в дизайн телефона, что позволяет боковой рамке оставаться более холодной под нагрузкой, снижая температуру до 2 градусов Цельсия.



Кроме того, Realme GT 6T станет первым смартфоном в Индии с процессором Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3. Устройство также получит аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.



Realme GT 6T будет представлен на индийском рынке 22 мая 2024 года. Это будет первый телефон серии Realme GT, выпущенный в Индии за последние два года.