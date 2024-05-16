Meta* отказывается от Workplace, чтобы сосредоточиться на ИИ и метавселенной. Компания предложит клиентам переход на Workvivo.

По сообщениям, компания Meta* (владелец Facebook*) планирует прекратить поддержку своего корпоративного сервиса Workplace к 2025 году. Workplace, ранее известный как Facebook @ Work, использовался внутри компании в течение двух лет до публичного запуска в 2016 году.



Представитель Meta* Эшли Занди сообщила, что сервис будет доступен для клиентов до 31 августа 2025 года. После этого Workplace перейдет в режим "только для чтения" до 1 июня 2026 года, когда доступ к нему будет полностью закрыт.

По словам источника в Meta*, компания прекращает поддержку Workplace, чтобы сосредоточиться на разработке технологий искусственного интеллекта и метавселенной. В течение следующих двух лет Meta* предложит клиентам Workplace возможность перейти на корпоративную платформу Workvivo, принадлежащую Zoom.

Эксперты предполагают, что Meta* будет помогать клиентам с миграцией на Workvivo и предложит 50-процентную скидку на этот сервис с сентября 2024 года.

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