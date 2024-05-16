Владельцы iPhone сообщают, что после обновления до iOS 17.5 на их устройствах появляются ранее удаленные фотографии.

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Согласно сообщениям пользователей iPhone, после обновления до iOS 17.5 на их устройствах стали появляться фотографии, которые они ранее удаляли. Некоторые владельцы iPhone сообщают, что в альбоме "Недавние" стали отображаться старые, а иногда даже откровенные снимки, которые они считали безвозвратно удаленными.



Проблема была замечена на форумах Reddit и затронула как бета-тестеров, так и обычных пользователей, обновившихся до финальной версии iOS 17.5. Пользователи отмечают, что восстановление удаленных фотографий происходит вопреки стандартной логике работы iOS, которая обычно удаляет файлы окончательно спустя 30 дней.



Apple пока не прокомментировала данную ситуацию. Вероятно, это связано с особенностями алгоритмов, отвечающих за управление данными в новой версии операционной системы. Независимо от причин, такое поведение iOS 17.5 вызывает обеспокоенность пользователей, которые не хотят, чтобы их личные фотографии становились доступными посторонним.