Команда разработчиков, известных по играм "Цивилизация" и "The Sims", запускает новую студию для создания уникальных симуляторов жизни.

Скриншот из The Sims 4

Группа разработчиков, ранее работавших над такими известными играми, как "Цивилизация", "XCOM" и "The Sims", объединились, чтобы создать собственную студию Midsummer Studios. Новая компания будет специализироваться на разработке симуляторов жизни.



Студию основали ветераны Firaxis Games - креативный директор Джейк Соломон, гейм-директор Уилл Миллер, а также операционный и финансовый директор Нелси Бирч. Среди инвесторов Midsummer Studios значится компания Day Zero Productions, принадлежащая Тревору Ноа.



Первым проектом студии станет "симулятор жизни следующего поколения", который сделает упор на повествование, управляемое игроками. Новая игра позволит игрокам создавать и делиться собственными историями, персонажами и целыми городами. Midsummer планирует показать демоверсию в 2024 году, а позже объявить дату выхода финальной версии.



По словам Джейка Соломона, Midsummer Studios будет "медленно расти и ограничивать общий размер студии, чтобы быть максимально гибкими и эффективными". Таким образом, команда разработчиков сможет обеспечить стабильность своей работы.