Директор МВФ предупреждает о "цунами" рабочих мест из-за бума искусственного интеллекта.

По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, технологический скачок в области искусственного интеллекта (ИИ) может в ближайшие пару лет нанести "удар цунами" по рабочей силе во всем мире.

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Георгиева отметила, что зависимость отрасли от ИИ-технологий может повлиять на 40% рабочих мест в мире или на 60% в развитых экономиках. При этом, по ее словам, "у нас очень мало времени, чтобы подготовить людей к этому".



Данные Георгиевой совпадают с более ранними предупреждениями МВФ об опасностях чрезмерной зависимости от ИИ, которая может привести к неравенству на рынке труда и "непропорциональному росту" доходов высокооплачиваемых работников. Эти тенденции уже наблюдаются в технологических компаниях, где по мере роста числа ролей, основанных на ИИ, происходят массовые сокращения.



Согласно данным трекера вакансий Layoffs.fyi, за последние пять месяцев было ликвидировано более 83 000 рабочих мест в 289 компаниях. Большая часть этих сокращений пришлась на технологических гигантов, таких как Google и Amazon, активно внедряющих ИИ в свои продукты и услуги. Ожидается, что в этом году количество сокращений рабочих мест приблизится или превысит прошлогодний рекорд в 263 180 человек.



Помимо влияния на занятость и неравенство на рынке труда, обсуждалось также воздействие бума ИИ на окружающую среду и энергопотребление. По оценкам, один из ведущих продуктов ИИ - ChatGPT от OpenAI - потребляет в 17 000 раз больше электроэнергии, чем среднее американское домохозяйство в день. Ожидается, что энергопотребление будет расти по мере внедрения ИИ-технологий в различные услуги и продукты.