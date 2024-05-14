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ZANTI
Apple обновил iOS 17.5 отслеживанием Bluetooth-трекеров и доступом к приложениям минуя AppStore
Новое обновление iOS 17.5 от Apple позволит пользователям находить сторонние Bluetooth-трекеры и загружать приложения напрямую.

Одной из ключевых особенностей обновления iOS 17.5 является функция обнаружения нежелательных Bluetooth-трекеров. Теперь пользователи iPhone будут предупреждаться о присутствии неизвестных трекеров, которые перемещаются вместе с ними, даже если они сопряжены с устройством Android. Если трекер не принадлежит пользователю, он сможет заставить его издать звук и получить инструкции по отключению.

Эта технология работает со всеми трекерами, использующими стандарт обнаружения нежелательных трекеров местоположения (DULT).

Обновление iOS 17.5 также предоставляет пользователям Европейского Союза возможность загружать приложения напрямую из Интернета, минуя App Store Apple. Разработчики должны будут оплачивать небольшую ежегодную пошлину за каждую установку, но это открывает важную альтернативу для тех, кто не согласен с ограничениями или комиссиями App Store.

Другие изменения включают улучшения в приложении Apple News+, новый циферблат Pride Radiance для watchOS 10.5 и незначительные обновления для Apple TV и HomePod.

#apple #ios #приложения #конфиденциальность #трекеры
Источник: techopedia.com
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