OpenAI представила обновленный ChatGPT с расширенными возможностями - теперь он может работать с текстом, изображениями и голосом.

© Openai

Компания OpenAI объявила о выпуске своей новой большой языковой модели искусственного интеллекта под названием GPT-4o. Обновленная версия ChatGPT, как утверждает OpenAI, станет более умной и удобной в использовании.



GPT-4o является обновлением предыдущей модели GPT-4, запущенной чуть более года назад. Новая модель будет доступна для бесплатных пользователей, позволяя любому получить доступ к самым передовым технологиям OpenAI через ChatGPT.



Согласно демонстрации, проведенной компанией, GPT-4o фактически превратит ChatGPT в цифрового персонального помощника, способного вести разговоры в режиме реального времени. Модель сможет взаимодействовать не только с текстом, но и с визуальными данными, такими как скриншоты, фотографии, документы и диаграммы.



Кроме того, обновленная версия ChatGPT получит возможности памяти, то есть сможет учиться на предыдущих разговорах с пользователями и выполнять перевод в режиме реального времени. По словам главного технического директора OpenAI Миры Мурати, это "первый раз, когда мы действительно делаем огромный шаг вперед с точки зрения удобства использования".



Выпуск GPT-4o происходит на фоне усиливающейся конкуренции в области искусственного интеллекта. Такие компании, как Google и Meta, также разрабатывают мощные языковые модели, которые могут использоваться в различных продуктах. Ожидается, что в ближайшее время будут представлены новые разработки в этой сфере от Google и Apple