Всё больше людей готовы ездить на беспилотных такси Waymo, несмотря на некоторые инциденты с участием роботакси.

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Согласно новым данным, опубликованным компанией Waymo на прошлой неделе, спрос на их беспилотные такси стремительно растёт. Принадлежащий Alphabet Waymo совершает более 50 000 платных поездок на роботакси в неделю в трёх городах США - Финиксе, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.



Сервис Waymo One работает круглосуточно в определённых районах этих городов и функционирует по аналогии с Uber или Lyft, за исключением того, что автомобиль появляется без водителя. Компания также сообщила об успешном завершении более миллиона поездок.



Несмотря на несколько недавних инцидентов с участием роботакси Waymo, включая столкновение с эвакуатором и блокировку движения, компания утверждает, что её беспилотные автомобили намного безопаснее, чем управляемые людьми. Waymo регулярно публикует отчёты исследований, подтверждающие это.



Другие компании, разрабатывающие технологии роботакси, также сталкиваются с подобными проблемами. Однако это не останавливает развитие данной отрасли - в ближайшее время свои первые беспилотные такси представит и Tesla.



Таким образом, несмотря на некоторые трудности, полностью автономные роботакси становятся всё более реальностью и предпочитаемым вариантом передвижения для жителей крупных городов.