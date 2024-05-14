Спутниковый интернет-сервис Starlink от SpaceX стремительно набирает обороты и становится прибыльным бизнесом.

Компания SpaceX, известная своими инновациями в космической отрасли, достигла значительного успеха со своим интернет-сервисом Starlink. Согласно последним данным, Starlink не только развернул более 5000 спутников, но и стал прибыльным проектом.



По оценкам исследовательской компании Quilty Space, прибыль Starlink до вычета процентов, налогов, износа и начислений (EBITDA) составляет 3,8 миллиарда долларов, а денежный поток - около 600 миллионов долларов. Это стало неожиданностью для многих ветеранов отрасли, которые ранее скептически оценивали перспективы проекта.



"Стремительный рост Starlink застал врасплох практически всех", - отметил Крис Куилти, соучредитель Quilty Space. Изначально проект считался слишком сложным и амбициозным, но SpaceX удалось преодолеть эти сомнения и добиться впечатляющих результатов.



В настоящее время Starlink обслуживает 2,7 миллиона клиентов в 57 странах мира. Компания прогнозирует, что ее доход за 2024 год достигнет 6,6 миллиарда долларов, что является значительным увеличением по сравнению с практически нулевым показателем всего четыре года назад.



Успех Starlink связывают с эффективным управлением затратами. SpaceX самостоятельно производит свои спутники, что позволяет минимизировать зависимость от сторонних поставщиков. Кроме того, компании удалось достичь высоких производственных объемов, установив темпы производства, не имеющие аналогов в спутниковой отрасли.



В этом году Starlink планирует потратить около 3,1 миллиарда долларов на дальнейшее развитие, в том числе на запуск более совершенных спутников версии 3.0, которые обладают расширенными возможностями, включая более высокие скорости широкополосного доступа и прямую связь с сотовыми телефонами.