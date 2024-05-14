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Спутниковый интернет Starlink от SpaceX становится прибыльным спустя пять лет после запуска
Спутниковый интернет-сервис Starlink от SpaceX стремительно набирает обороты и становится прибыльным бизнесом.

Компания SpaceX, известная своими инновациями в космической отрасли, достигла значительного успеха со своим интернет-сервисом Starlink. Согласно последним данным, Starlink не только развернул более 5000 спутников, но и стал прибыльным проектом.

По оценкам исследовательской компании Quilty Space, прибыль Starlink до вычета процентов, налогов, износа и начислений (EBITDA) составляет 3,8 миллиарда долларов, а денежный поток - около 600 миллионов долларов. Это стало неожиданностью для многих ветеранов отрасли, которые ранее скептически оценивали перспективы проекта.

"Стремительный рост Starlink застал врасплох практически всех", - отметил Крис Куилти, соучредитель Quilty Space. Изначально проект считался слишком сложным и амбициозным, но SpaceX удалось преодолеть эти сомнения и добиться впечатляющих результатов.

В настоящее время Starlink обслуживает 2,7 миллиона клиентов в 57 странах мира. Компания прогнозирует, что ее доход за 2024 год достигнет 6,6 миллиарда долларов, что является значительным увеличением по сравнению с практически нулевым показателем всего четыре года назад.

Успех Starlink связывают с эффективным управлением затратами. SpaceX самостоятельно производит свои спутники, что позволяет минимизировать зависимость от сторонних поставщиков. Кроме того, компании удалось достичь высоких производственных объемов, установив темпы производства, не имеющие аналогов в спутниковой отрасли.

В этом году Starlink планирует потратить около 3,1 миллиарда долларов на дальнейшее развитие, в том числе на запуск более совершенных спутников версии 3.0, которые обладают расширенными возможностями, включая более высокие скорости широкополосного доступа и прямую связь с сотовыми телефонами.

#spacex #инновации #starlink #спутниковый интернет #прибыль #рост #военное сотрудничество #космическая отрасль
Источник: techspot.com
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Согласно отчету аналитиков, интернет-сервис Starlink от SpaceX стал прибыльным
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Alex-IT
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Интересное мнение, насчёт VA матриц согласен.
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
ev_ruso
01:28
Согласен думаю если добавить 3меню пуск, ФПС в играх должен удвоиться
Выпуск Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7 и очередное подтверждение некомпетентности адептов Linux
Alex-IT
01:27
Большинство фотографов и дизайнеров так и живут с 60-75 герцовыми матрицами)))
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
Alex-IT
01:26
Это вполне реальность, раньше гражданские беспилотники в боевых действиях тоже не применялись, а сейчас они всю ситуацию меняют в корне.
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
Alex-IT
01:25
Вполне возможно, ещё оптимизация самих игр играет роль, то большая часть портирована с консолей и графика хромает в итоге.
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
ev_ruso
01:24
Надо отметить что настоящих красноглазых не так уж и много чимба нашел, что же вы красноглазых так плохо красноглазите под статьями борцуна с дряхлым пингвином Товарищ Red Red и прочие что же вы так ...
Выпуск Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7 и очередное подтверждение некомпетентности адептов Linux
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