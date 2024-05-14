Культовая вестерн-игра Red Dead Redemption может наконец-то выйти на ПК спустя 13 лет после релиза на консолях.

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До недавнего времени игроки на ПК не могли насладиться классической вестерн-игрой Red Dead Redemption 2010 года. Однако, похоже, это скоро изменится.

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Согласно информации, найденной в файлах Rockstar Games, компания, вероятно, готовится к выпуску порта Red Dead Redemption на ПК. В файлах содержатся маркетинговые строки, которые описывают игру и её зомби-дополнение Undead Nightmare как "теперь доступные на ПК".



Точная дата релиза пока не известна, но, по словам инсайдера Tez2, анонс может состояться в ближайшие недели или месяцы 2024 года. Вероятнее всего, это будет порт переиздания 2023 года для PlayStation 4 и Nintendo Switch.



Ранее Red Dead Redemption была доступна только на консолях PlayStation 3 и Xbox 360. Выход на ПК позволит большему количеству игроков открыть для себя эту классическую вестерн-игру, которая во многом определила жанр.