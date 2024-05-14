Arm Holdings, разработчик чипов, планирует выпустить первые ИИ-чипы к 2025 году, чтобы составить конкуренцию Nvidia на быстрорастающем рынке.

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Британская компания Arm Holdings, разработчик чипов, намерена создать подразделение по производству чипов искусственного интеллекта. Согласно сообщению Nikkei Asia, Arm планирует выпустить прототип таких чипов уже к следующей весне, а начать их массовое производство с помощью контрактных производителей осенью 2025 года.



Arm, которой владеет японская SoftBank Group, будет заниматься первоначальными расходами на разработку новых ИИ-чипов. В дальнейшем этот бизнес может быть выделен и передан под управление SoftBank. Компания уже ведет переговоры о производстве с тайваньским гигантом TSMC.



В настоящее время рынок ИИ-чипов доминирует Nvidia, но все больше компаний, включая Apple, стремятся занять свою нишу на этом быстрорастeщем рынке. Arm надеется, что ее новые разработки позволят ей составить конкуренцию лидерам отрасли.