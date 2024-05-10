Capcom отчиталась о рекордной прибыли седьмой год подряд, благодаря успешным релизам Street Fighter 6 и Dragon's Dogma 2.

Японская компания Capcom, известная своими популярными игровыми франшизами, опубликовала финансовый отчет за 2023-24 финансовый год. В отчете сообщается, что Capcom демонстрирует рекордную прибыль уже седьмой год подряд.



Согласно отчету, чистые продажи Capcom увеличились на 21%, а операционная прибыль выросла на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания заявляет, что это означает "рекордные чистые продажи" и "седьмой год подряд рекордной прибыли на всех уровнях", а также одиннадцатый год подряд роста операционной прибыли.



Такие впечатляющие финансовые результаты Capcom связывает, в первую очередь, с успешным запуском двух крупных проектов. Первым из них стал файтинг Street Fighter 6, который вышел в июне прошлого года и разошелся тиражом более 3 миллионов копий. Другой большой историей успеха стала Dragon's Dogma 2, выпущенная в самом конце финансового года.



Помимо этих двух релизов, Capcom также отмечает сильные результаты своего подразделения пачисло (японские игровые автоматы), в частности, автоматов по мотивам Sengoku Basara и Resident Evil Village.



Интересно отметить, что в своем отчете Capcom также сообщает об улучшении программ социального обеспечения и льгот для сотрудников, что выделяется на фоне решений некоторых крупных студий, вызывающих вопросы относительно благополучия работников.