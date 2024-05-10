Суровые снежные условия, новые виды животных и опасности вулканического острова ждут выживших в грядущем DLC для DayZ.

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Разработчики игры DayZ из студии Bohemia Interactive поделились подробностями грядущего дополнения под названием "DayZ Frostline". Оно перенесет игроков на вулканический остров в стиле Исландии, где их ждут новые испытания на выживание в суровых снежных условиях.



Frostline представляет собой 80-километровую карту с постоянным снегопадом, который будет усиливаться по мере продвижения игроков. Им предстоит бороться с обморожением, согреваясь у костров, в зданиях или горячих источниках. Новая карта также добавит в игру новые виды диких животных, теплую одежду и замороженные продукты питания.



Помимо платного DLC "Frostline", игроков ждет и бесплатное обновление для всей DayZ. Оно принесет улучшения различных игровых систем, включая рыбалку. Кроме того, карта Ливония теперь станет частью основной игры и будет доступна бесплатно.



Релиз дополнения "DayZ Frostline" запланирован на осень 2024 года. До этого времени разработчики обещают раскрыть больше деталей об опасностях, подстерегающих выживших на вулканическом острове.