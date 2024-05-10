Первое испытание мозгового импланта Neuralink на человеке выявило технические проблемы с надёжностью устройства.

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Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, опубликовала информацию о первом испытании своего мозгового импланта на человеке. Речь идёт о пациенте Ноланде Арбо, который использовал имплант Neuralink N1 для управления видеоиграми на Nintendo Switch.



Согласно сообщению Neuralink, эффективность импланта снизилась из-за того, что некоторые его части отсоединились от поверхности мозга. "В течение нескольких недель после операции ряд нитей отошел от мозга, что привело к сокращению количества работающих электродов", говорится в блоге компании.



Это означало, что Neuralink пришлось перекалибровать алгоритм записи, чтобы он был более чувствителен к сигналам меньшего количества нейронов. Тем не менее, Neuralink утверждает, что Арбо установил "новый мировой рекорд по управлению курсором BCI у человека - 4,6 бит/с" и с тех пор достиг результатов, близких к показателям инженеров компании, использующих мышь.



Несмотря на эти трудности, Арбо положительно оценивает свой опыт использования импланта: "Я думаю, это должно вселить во многих людей надежду на то, что эта штука может сделать для них".



Neuralink разрабатывает технологии вживляемых интерфейсов мозг-машина, которые потенциально могут помочь в лечении неврологических заболеваний. Однако текущие испытания показывают, что компании ещё предстоит решить ряд технических проблем, связанных с надёжностью и стабильностью работы своих имплантов.