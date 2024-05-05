X объявила об изменениях в функции блокировки пользователей.

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Платформа социальных сетей X объявила об изменениях в функции блокировки пользователей. Теперь заблокированные пользователи смогут видеть ответы тех, кто их заблокировал.



Ранее функция блокировки в X позволяла одним пользователям блокировать других, при этом сохраняя возможность отвечать на их сообщения, не уведомляя заблокированного человека об этом взаимодействии. Эта асимметричная видимость больше не действует.



Согласно заявлению инженерной команды X, данное обновление является шагом к усилению приверженности платформы публичным дискуссиям и взаимодействиям. Теперь, если пользователь, который вас заблокировал, ответит на ваш пост, вы сможете увидеть его ответ.



Представители X отмечают, что это изменение позволит пользователям выявлять и сообщать о любом потенциально негативном контенте, который они раньше не могли видеть. При этом функция блокировки по-прежнему остается одним из ключевых инструментов безопасности платформы.



Некоторые пользователи приветствовали данные изменения, рассчитывая на большее понимание диалога вокруг их контента. Однако другие выразили обеспокоенность по поводу конфиденциальности и возможности выхода из нежелательных взаимодействий.



Согласно экспертам, данное обновление отражает более широкую дискуссию о характере взаимодействия в социальных сетях в современном мире и может стать предвестником более значительных изменений в пользовательской конфиденциальности и контроле над X.