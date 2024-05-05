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Тим Кук сохраняет оптимизм в отношении долгосрочных перспектив Apple в Китае
Тим Кук считает Китай самым конкурентным рынком в мире

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© Unsplash

Во время последней телефонной конференции по финансовым результатам Apple сообщила о самом большом снижении продаж iPhone с конца 2020 года. Это стало одним из самых явных признаков ослабления спроса на продукцию американского технологического гиганта на крупнейшем в мире рынке смартфонов - в Китае.

Согласно отчету компании, выручка от iPhone, основного бизнеса Apple, за три месяца по март снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 45,7 млрд долларов. В Большом Китае, важном рынке для iPhone, продажи за тот же период упали на 8% до 16,4 млрд долларов.

Генеральный директор Apple Тим Кук признал, что Китай стал "самым конкурентным рынком в мире". Компания теряет долю рынка смартфонов в Китае, где продажи iPhone в первом квартале упали на 19,1%. Apple заняла лишь третье место по итогам квартала с 15,7% внутреннего рынка, уступив китайским брендам Vivo и Honor.

Основной причиной падения продаж iPhone в Китае стала жесткая конкуренция со стороны местных производителей, таких как Huawei. Продажи смартфонов Huawei в Китае в первом квартале подскочили почти на 70%, что принесло компании 15,5% рынка, уступив только Apple. При этом Huawei активно продвигает свои новые модели, оснащенные китайскими процессорами.

Несмотря на эти проблемы, Тим Кук сохраняет оптимизм в отношении долгосрочных перспектив Apple в Китае. Компания заявила, что продолжит инвестировать в развитие искусственного интеллекта, чтобы укрепить свои позиции на рынке. Ожидается, что Apple представит свою стратегию в этой области на предстоящей Всемирной конференции разработчиков.

#смартфоны #apple #китай #технологии #iphone #продажи #конкуренция
Источник: scmp.com
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