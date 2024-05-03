Tesla увольняет команду, отвечавшую за развитие сети Supercharger, на фоне сокращения расходов и замедления роста компании.

Недавно стало известно, что Tesla уволила всю команду, ответственную за управление и развитие сети зарядных станций Supercharger по всей территории Соединенных Штатов. Об этом сообщил Уильям Джеймсон, руководитель стратегических программ зарядки Tesla, в своем сообщении в социальной сети X.



Джеймсон отметил, что пока неясно, что это означает для будущего сети зарядки Supercharger, а также для Североамериканского стандарта зарядки (NACS), который Tesla разработала и открыла для других производителей в последние годы. Tesla считалась успешной в предоставлении национальной сети зарядных станций, особенно с учетом заключенных соглашений с конкурирующими компаниями.



Новости об увольнениях последовали за несколькими неспокойными неделями для Tesla и ее генерального директора Илона Маска. Компания была вынуждена сократить производство многих своих серийных и флагманских моделей по всему миру, а также отозвать Cybertruck из-за проблем с застревающей педалью акселератора.



Маск сообщил в служебной записке, впервые опубликованной The Information, что Tesla должна "абсолютно жестко" сокращать расходы. В результате были уволены Дрю Баглино, начальник отдела силовых агрегатов, и Рохан Патель, глава отдела развития бизнеса.



В своем заявлении Маск отметил, что Tesla сократит численность персонала более чем на 10% по всему миру, несмотря на то, что он ненавидит это делать. Это, по его словам, позволит компании быть более бережливой, инновационной и готовой к следующему циклу роста.



В этом следующем цикле роста не будет места для 14 000 сотрудников, а также для Ребекки Тинуччи, руководителя команды Supercharger, и Дэниела Хо, руководителя отдела новых продуктов.