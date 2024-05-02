Новая версия Java 17 стремительно набирает популярность, обгоняя даже долгосрочную Java 11.

© Kandinsky 3.1

Согласно данным мониторинга приложений от компании New Relic, почти трехлетняя версия Java 17 обогнала Java 11 как наиболее широко используемую долгосрочную поддерживаемую (LTS) версию этого языка программирования.



Переход крупных корпораций, являющихся основными пользователями Java, на версию, выпущенную в сентябре 2021 года, выглядит довольно прогрессивным шагом. Как правило, эти компании осторожно относятся к изменениям в своем технологическом стеке.



Последняя LTS-версия Java 21, выпущенная в сентябре 2023 года, пока используется всего 1,4% приложений, что значительно ниже, чем 35% для Java 17. Эксперты отмечают, что скорость внедрения Java 17 превзошла темпы адаптации предыдущей версии Java 11.



Кроме того, в отчете New Relic зафиксированы изменения среди поставщиков Java. Доля рынка JDK у Oracle и Amazon снизилась, в то время как Eclipse Adoptium, управляемый сообществом, показал рост на 50% по сравнению с предыдущим годом.



Эксперты также отмечают, что с переходом рабочих нагрузок в облако, 18% больше приложений Java работают на четырех или менее ядрах. Это может повлиять на выбор сборщика мусора, где последовательный сборщик может оказаться предпочтительнее по сравнению с параллельным G1.



В заключение, отчет рассматривает популярность фреймворков Java, где лидирует Log4j, используемый 76% приложений.