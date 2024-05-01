Новое обновление Google Play Store позволяет одновременно загружать до двух приложений, ускоряя процесс настройки Android-устройств.

Google Play Store на Android теперь поддерживает одновременную загрузку до двух приложений. Это нововведение сокращает время, необходимое для установки нескольких приложений на новом устройстве.



Согласно сообщению 9To5Google, новая функция доступна на смартфонах Samsung Galaxy и Google Pixel с версией Play Store 40.6.31 или новее. Ранее Play Store мог загружать только одно приложение за раз, что было довольно неудобно при первоначальной настройке устройства.



К сожалению, ограничение на обновление одного приложения за раз пока сохраняется. Это по-прежнему вызывает разочарование, учитывая, что многие приложения получают ежедневные обновления. Однако эксперты ожидают, что Google в будущем также добавит возможность одновременного обновления нескольких приложений.