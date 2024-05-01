Новый флагманский игровой монитор LG UltraGear 45GS95QE с огромным 44,5-дюймовым OLED-дисплеем и частотой 240 Гц для невероятно плавного геймплея.

Недавно компания LG анонсировала свой новый флагманский игровой монитор UltraGear 45GS95QE, предназначенный для китайского рынка. Этот впечатляющий дисплей оснащен огромной 44,5-дюймовой изогнутой OLED-панелью с частотой обновления 240 Гц.



Ключевые характеристики нового монитора LG UltraGear 45GS95QE:



- Огромная 44,5-дюймовая OLED-панель с разрешением 3440 x 1440 пикселей, изогнутостью 800R и соотношением сторон 21:9 для более широкого поля зрения.

- Высокая яркость до 1300 нит, охват 98,5% цветового пространства DCI-P3 для насыщенных и точных цветов.

- Технология OLED Care для уменьшения выгорания экрана и продления срока службы монитора.

- Частота обновления 240 Гц и время отклика 0,03 мс (GtG) для плавного и отзывчивого игрового процесса.

- Поддержка интерфейсов DP 1.4 и HDMI 2.1 для подключения к различным устройствам.



Монитор также оснащен рядом игровых функций, таких как технология VESA ClearMR 13000 для минимизации размытия, антибликовая технология AGLR, поддержка HDR TrueBlack400 и черный стабилизатор для улучшения видимости в темных сценах.



Изогнутость 800R, по словам LG, соответствует естественному человеческому зрению. Монитор также поддерживает технологии синхронизации NVIDIA G-SYNC Compatible и AMD FreeSync Premium Pro.



Стоимость LG UltraGear 45GS95QE на предварительном заказе в Китае составляет 9999 юаней, что эквивалентно примерно 1380 долларам США.