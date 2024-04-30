Компания HTC, некогда лидер рынка Android-смартфонов, готовит новые модели среднего класса U24 и U24 Pro на базе Snapdragon 7 Gen 3.

Согласно нескольким источникам, компания HTC, похоже, готовится выпустить новые смартфоны, которые могут стать преемниками моделей U23 и U23 Pro.



Согласно сертификации Bluetooth SIG и результатам тестирования Geekbench, тайваньская компания HTC разрабатывает модели U24 и U24 Pro, которые, предположительно, поступят в продажу в мае этого года. Устройства будут работать на операционной системе Android 14 и поддерживать Bluetooth 5.3.



Тест Geekbench 6 показал, что телефон (модель 2QDA100) оснащен восьмиядерным процессором под кодовым названием Crow, что, вероятно, указывает на использование чипсета Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Кроме того, в листинге указано, что объем оперативной памяти составляет 11,08 ГБ (или 12 ГБ физической).



Snapdragon 7 Gen 3 - это надежный чипсет с ядрами Kryo на базе Cortex A715 и A510, а также интегрированным графическим процессором Adreno 720. Он также оснащен собственным ИИ-движком Qualcomm.



Дополнительная информация об этих новых телефонах HTC пока скудна, но ожидается, что они сохранят пыле- и водонепроницаемость по стандарту IP67, а также OLED-дисплеи Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, как у предыдущих моделей.



HTC когда-то была ведущей IT-компанией, выпустившей первый телефон на Android - T-Mobile G1 (HTC Dream). Позже они выпускали популярные устройства, такие как Droid и Evo 4G, которые отличались высокими характеристиками, качеством сборки и пользовательским интерфейсом Sense UI. Однако в последние годы HTC изо всех сил пытается сохранить свою значимость на рынке, сосредоточившись в основном на VR-гарнитурах Vive и редких смартфонах серии U.