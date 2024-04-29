Гиганты Google и Samsung расширяют сотрудничество в сфере ИИ, объединяя усилия для создания передовых пользовательских функций.

Компании Google и Samsung продолжают укреплять свое партнерство, сосредоточившись на разработке пользовательских интерфейсов на базе искусственного интеллекта. Одним из примеров такого сотрудничества стала функция "Circle to Search", которая позволяет пользователям получать больше информации об объектах на экране их устройств.



Эта функция была представлена в линейках смартфонов Galaxy S24 и Pixel 8. Как отметил в своем сообщении в социальной сети X президент мобильного подразделения Samsung Тм Ро, компании работают над "общей целью - предоставить лучшую экосистему продуктов и сервисов Android" с акцентом на развитие искусственного интеллекта.



В свою очередь, старший вице-президент Google по платформам и устройствам Рик Остерлох заявил, что партнерство двух компаний "никогда не было крепче". Он выразил восторг по поводу сотрудничества в области ИИ и множества возможностей, которые ждут обе стороны.



Учитывая тесное взаимодействие Google и Samsung, можно ожидать, что в ближайшем будущем пользователи смартфонов Galaxy и Pixel получат доступ к новым функциям на базе искусственного интеллекта. Вероятно, некоторые из них будут представлены на предстоящей конференции Google I/O, где компания представит Android 15.



Кроме того, технологии ИИ от Google, такие как Gemini и Imagen 2, уже используются в различных приложениях и сервисах Samsung. Это свидетельствует о тесном сотрудничестве двух технологических гигантов в области развития искусственного интеллекта для мобильных устройств.