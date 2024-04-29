Утечки раскрыли дизайн и характеристики нового бюджетного смартфона Google Pixel 8a - с обновленным дизайном и продвинутыми AI-функциями.

Известный инсайдер Эван Бласс поделился первыми качественными изображениями грядущего смартфона Google Pixel 8a. Судя по ним, новинка получит ряд интересных обновлений по сравнению с предшественником Pixel 7a.



Так, Pixel 8a будет доступен в новых цветовых вариантах, включая более насыщенные оттенки "The Bay" (синий) и "Mint" (мятный). Также появится новый вариант "Porcelain" с глубоким молочно-белым оттенком. Задняя панель устройства получит матовую отделку вместо глянцевой, как у Pixel 7a.



Дизайн фронтальной части претерпел некоторые изменения - Pixel 8a получит дисплей с отверстием под селфи-камеру и более симметричные рамки. Однако нижний подбородок все еще выглядит довольно массивным, что может показаться устаревшим решением. В то же время боковые грани плавно переходят на заднюю панель, что, предположительно, должно обеспечить более удобный хват.



По предварительным данным, Pixel 8a получит небольшие, но заметные улучшения характеристик. Ожидается, что он будет оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и новым процессором Tensor G3. Емкость аккумулятора также может быть увеличена по сравнению с Pixel 7a.



Кроме того, Google, вероятно, наделит Pixel 8a эксклюзивными функциями на базе искусственного интеллекта, такими как "Magic Eraser", "Magic Editor", "Magic Audio Eraser" и "Video Boost". Эти возможности ранее были доступны только в старших моделях линейки Pixel 8.



Таким образом, Pixel 8a обещает стать интересным обновлением в бюджетном сегменте смартфонов Google. Пользователи смогут оценить новый дизайн, улучшенные характеристики и продвинутые AI-функции. Остается лишь дождаться официального анонса устройства.