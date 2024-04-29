Новые смартфоны Reno12 получат мощный процессор MediaTek, 50 Мп камеры и быструю зарядку 80 Вт.

Согласно последним утечкам, компания Oppo работает над своей следующей линейкой смартфонов Reno12, которая должна быть представлена в июне 2024 года. Информация была получена от надежного источника Digital Chat Station.



Согласно утечкам, Reno12 и Reno12 Pro будут иметь схожий дизайн с предыдущей серией Reno11. Ожидается, что они получат изогнутые дисплеи и тонкие корпуса. В основной камере будет установлен 50-мегапиксельный основной модуль, 50-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.



Важным обновлением станет использование нового процессора MediaTek Dimensity 8200 SoC, который должен обеспечить значительное повышение производительности по сравнению с Reno11. Смартфоны также получат 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.



Другие ожидаемые характеристики включают аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP65.



Несмотря на то, что до официального анонса серии Reno12 остается еще несколько месяцев, эти утечки дают нам предварительное представление о том, чего ожидать от новых флагманских смартфонов Oppo. Остается только дождаться июня 2024 года, чтобы увидеть, насколько точными окажутся эти предварительные данные.