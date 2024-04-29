Китайская компания SenseTime представила языковую модель, которая демонстрирует хорошие возможности.

Компания SenseTime, ведущий разработчик в сфере искусственного интеллекта, представила свою новейшую языковую модель SenseNova 5.0. По заявлениям экспертов, эта модель превзошла широко известную GPT-4 от OpenAI по ряду важных характеристик, включая логическое мышление и творческое письмо.



SenseNova 5.0 продемонстрировала более глубокое понимание и генерацию человеческого текста, а также практичность и эффективность в решении реальных задач. Это крупнейшая на сегодняшний день модель, разработанная компанией SenseTime. Она была представлена 8 апреля 2024 года на мероприятии Tech Day в Шанхае.



Новая модель представляет собой гибрид трансформаторных и рекуррентных нейронных сетей, обученный на обширном наборе данных объемом более 10 миллиардов токенов из различных языков и источников. Использование "Смеси экспертов" позволило SenseNova 5.0 охватывать контекстное окно до 200 000 токенов, что повышает ее эффективность.



По словам руководства SenseTime, SenseNova 5.0 демонстрирует выдающиеся результаты в областях знаний, математики, логики и кодирования, конкурируя с ChatGPT-4. Благодаря передовым методам оптимизации обучения, модель способна эффективно обрабатывать большие объемы данных, что позволяет ей выдавать более точные результаты и предлагать приложения для различных отраслей.



В своих комментариях представители SenseTime подчеркнули, что SenseNova 5.0 является важным шагом в развитии технологий искусственного общего интеллекта (AGI). Они выразили уверенность, что дальнейшее совершенствование базовых моделей, таких как SenseNova, приведет к симбиозу человека и машины, открывая новые возможности для решения сложных задач.