Китайская компания Astribot разработала впечатляющего человекоподобного робота S1, способного на невероятные скорость и ловкость.

Разработка и обучение новых моделей человекоподобных роботов происходит с невероятной скоростью. Одной из компаний, добившихся серьезных успехов в этой области, является китайская Astribot.



Astribot - дочерняя компания Stardust Intelligence, базирующаяся в Шэньчжене. Она занимается созданием роботов-ассистентов с искусственным интеллектом. Их последняя разработка, робот S1, поражает своими возможностями. В видео, выпущенном компанией, S1 демонстрирует впечатляющую скорость и точность при выполнении различных домашних задач - от аккуратной сервировки стола до сложной каллиграфии.



По словам Astribot, S1 способен развивать скорость до 10 метров в секунду и поднимать грузы весом до 10 килограммов. Компания утверждает, что это "наиболее близкий к человеческим возможностям" робот, созданный с использованием технологии имитационного обучения.



Основатель Astribot, Лай Джей, ранее работал в лабораториях робототехники Tencent, Baidu и Гонконгского политехнического университета. Он говорит, что название компании "Astribot" отражает ее долгосрочные планы по развитию и популяризации технологий искусственного интеллекта.



Astribot планирует начать коммерческие поставки своего робота S1 в 2024 году после тщательного тестирования. Между тем, другие компании, такие как OpenAI, Boston Dynamics и UBTech, также демонстрируют впечатляющие достижения в области человекоподобной робототехники.



Эти инновации свидетельствуют о стремительном прогрессе в сфере робототехники и искусственного интеллекта. Ожидается, что в ближайшие месяцы мы увидим еще больше захватывающих разработок в этом направлении.