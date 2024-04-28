Google планирует заменить шрифт Roboto на Google Sans в ChromeOS с версии 126 в июне.

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В течение многих лет шрифт Roboto утвердил своё положение как основной шрифт для операционной системы ChromeOS от Google. Однако, по данным недавно обнаруженных кодов, Google, по-видимому, готовится к смене стандартного шрифта ChromeOS на Google Sans.



Функция, которая когда-то позволяла пользователям ChromeOS заменять шрифт Roboto на любой другой по их выбору, со временем исчезла, оставив Roboto как основной шрифт для этой операционной системы. Теперь только пользователи браузера Chrome могут изменить стандартный шрифт.



С 2018 года Google начала активное использование шрифта Google Sans (ранее известного как Product Sans) во многих своих проектах. Стоит отметить, что Google Sans присутствовал среди выбора шрифтов уже тогда, когда пользователи ещё могли менять стандартный шрифт.



Согласно обнаруженным кодам, ChromeOS скорее всего перейдёт от использования шрифта Roboto к Google Sans. Этот шаг связан с стремлением компании Google сделать элементы пользовательского интерфейса более соответствующими рекомендациям Google Material 3. За последние годы различные элементы дизайна Material 3 были внедрены в ChromeOS.



Однако, несмотря на очевидные преимущества нового шрифта, Google Sans, возможно, не будет использоваться везде в пользовательском интерфейсе ChromeOS. Некоторые глифы могут не поддерживать его, а также он может быть недоступен на некоторых устройствах, в основном работающих на ChromeOS Flex.



Ожидается, что Roboto останется резервным шрифтом для устройств и элементов пользовательского интерфейса, которые не поддерживают или не могут использовать Google Sans. По предварительной информации, Google Sans появится в ChromeOS версии 126, которая должна выйти в июне этого года.



В качестве дополнительного обновления, ChromeOS недавно получила возможность прямого открытия и редактирования файлов Microsoft365 на Chromebook - функцию, которая ранее отсутствовала в системе.