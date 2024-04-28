Apple ведет переговоры с OpenAI и Google для улучшения iOS 18.

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Apple выбрала инновационный подход, возобновив переговоры с OpenAI и Google о возможности интеграции их технологий в свое будущее обновление - iOS 18. Этот тактический ход подчеркивает стремление Apple оставаться в авангарде технологического прогресса.



В центре внимания - возможность реализации чат-бота Gemini от Google или технологии OpenAI в новой операционной системе. Это подчеркивает работу Apple над улучшением своих продуктов и технологий.



Тим Кук, CEO Apple, подчеркнул, что компания сосредоточится на развитии искусственного интеллекта в ближайшем году. Apple планирует внедрить функции, основанные на своей масштабной языковой модели. Однако партнерство с крупными разработчиками ИИ, такими как OpenAI, тоже рассматривается.



Кроме того, Apple ведет диалог с Google о возможном использовании чат-бота Gemini, уже доступного на устройствах Android. Это показывает, что Apple признает значение сотрудничества с другими ведущими участниками в области ИИ, чтобы обеспечить лучшее качество для своих клиентов.



Представители Apple еще не сделали окончательного выбора поставщика технологий. Однако они подчеркивают, что важные нововведения, основанные на собственной разработке большой языковой модели Apple, обязательно будут включены в iOS 18. Более того, компания ведет исследования с целью интеграции функционала чат-бота, в сотрудничестве с внешними партнерами.