Новые ограничения для TikTok в США - конец китайского гегемона или удар по свободе слова? Сенат обсуждает судьбу популярной платформы.

Палата представителей США одобрила законопроект, который требует от TikTok продать свое приложение или быть запрещенным на территории страны.



Законопроект, ранее заблокированный в Сенате, был теперь включен в важный пакет международной помощи, что может ускорить его принятие. Согласно новой редакции, материнская компания TikTok - ByteDance - получит срок до одного года на продажу приложения. В противном случае TikTok будет удален из американских магазинов приложений.



Законопроект был поддержан большинством голосов в Палате - 360 "за" и 58 "против". Теперь он направится в Сенат, где, как ожидается, состоится голосование уже на следующей неделе.



Президент Байден выразил поддержку этой инициативе, что может стать поворотным моментом в регулировании цифровых платформ, связанных с Китаем. Основания для законопроекта - опасения по поводу национальной безопасности из-за связей TikTok с китайским правительством и его обширной аудитории в США в 170 миллионов человек.



TikTok назвал законопроект "несправедливостью" по отношению к свободе слова пользователей и заявил, что он может нанести ущерб 7 миллионам американских предприятий и экономике страны в целом.



Судьба TikTok в США теперь зависит от решения Сената и подписания президентом. Это решение повлияет не только на цифровую безопасность, но и на более широкий вопрос регулирования крупных технологических платформ.