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Палата представителей США одобрила законопроект, который требует от TikTok продать свое приложение или быть запрещенным на территории страны.
Законопроект, ранее заблокированный в Сенате, был теперь включен в важный пакет международной помощи, что может ускорить его принятие. Согласно новой редакции, материнская компания TikTok - ByteDance - получит срок до одного года на продажу приложения. В противном случае TikTok будет удален из американских магазинов приложений.
Законопроект был поддержан большинством голосов в Палате - 360 "за" и 58 "против". Теперь он направится в Сенат, где, как ожидается, состоится голосование уже на следующей неделе.
Президент Байден выразил поддержку этой инициативе, что может стать поворотным моментом в регулировании цифровых платформ, связанных с Китаем. Основания для законопроекта - опасения по поводу национальной безопасности из-за связей TikTok с китайским правительством и его обширной аудитории в США в 170 миллионов человек.
TikTok назвал законопроект "несправедливостью" по отношению к свободе слова пользователей и заявил, что он может нанести ущерб 7 миллионам американских предприятий и экономике страны в целом.
Судьба TikTok в США теперь зависит от решения Сената и подписания президентом. Это решение повлияет не только на цифровую безопасность, но и на более широкий вопрос регулирования крупных технологических платформ.