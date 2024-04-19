Слухи об AMD Strix Point Halo - 16-ядерном APU с впечатляющей встроенной графикой RDNA 3+.

Недавние слухи о топовых процессорах следующего поколения от AMD привлекли внимание к грядущей системе на кристалле (SoC) Strix Point Halo. Согласно непроверенной информации с форума Chiphell, APU Strix Point Halo будет оснащен 16 ядрами.



Этот процессор, вероятно, будет использовать две 8-ядерные матрицы кристаллов (CCD), обеспечивая в общей сложности 16 полноценных ядер Zen 5. Таким образом, Strix Point Halo будет обладать аналогичной архитектурой, что и настольные CPU следующего поколения "Granite Ridge", вероятно, линейки Ryzen 9000.



Помимо мощного процессорного ядра, Strix Point Halo получит и производительную встроенную графику. Флагманская 16-ядерная версия APU будет комплектоваться GPU с 40 вычислительными блоками (CU), а 12-ядерная - с 32 CU. Интегрированная графика основана на архитектуре RDNA 3+, также известной как RDNA 3.5, которая должна обеспечить небольшой прирост производительности по сравнению с RDNA 3.



Согласно предварительным тестам 3DMark, топовая версия Strix Point Halo с 40 CU сможет соперничать с мобильной RTX 4070, хотя в сценариях с трассировкой лучей преимущество останется за графикой NVIDIA.



Если слухи окажутся правдивыми, Strix Point Halo может стать идеальным выбором для тех, кто ищет мощное универсальное решение для игр 1080p, избегая лишних затрат на дискретную видеокарту.



Ожидается, что Strix Point Halo выйдет в 2025 году, в то время как более простой Strix Point должен появиться уже в этом году. Оба APU получат значительно более мощные нейропроцессоры (NPU), необходимые для поддержки новых AI-функций в Windows 11.