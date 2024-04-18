AMD представила профессиональные процессоры Ryzen PRO с интегрированными технологиями ИИ, обеспечивающими беспрецедентную производительность рабочих нагрузок.

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Компания AMD представила новые мобильные и настольные процессоры серии Ryzen PRO 8000 для бизнес-ноутбуков, рабочих станций и профессиональных ПК. Это первые профессиональные чипы AMD, оснащенные встроенными процессорами для задач с использованием искусственного интеллекта.



Новые процессоры, построенные на проверенной архитектуре Zen 4, предлагают ускорение за счет встроенных технологий ИИ и интегрированной графики RDNA. AMD позиционирует их как идеальное решение для эпохи ПК с искусственным интеллектом.



Топовые модели включают мобильный Ryzen 9 PRO 8945HS с 8 ядрами, 16 потоками и 24 МБ кэш-памяти, а также настольный Ryzen 8700G с аналогичными характеристиками. По данным AMD, они демонстрируют заметное превосходство в производительности над конкурирующими процессорами Intel.



Отличительной особенностью новых Ryzen PRO является встроенный NPU (нейронный процессорный блок), обеспечивающий производительность ИИ до 16 триллионов операций в секунду - существенно выше, чем у текущего флагмана Intel. Суммарная производительность ИИ достигает 39 триллионов операций в секунду.



Несмотря на это, ни AMD, ни Intel пока не предлагают чипы, способные удовлетворить требования Microsoft к ПК с ИИ в 45 триллионов операций в секунду. Новые поколения процессоров от обеих компаний должны решить эту задачу в будущем.



"Наши новые процессоры PRO устанавливают новый стандарт для высокопроизводительных вычислений и помогают компаниям внедрять возможности ИИ на своих ПК с наилучшей производительностью и безопасностью", - подчеркнул Джек Хьюин, старший вице-президент AMD.



Новые мобильные и настольные процессоры Ryzen PRO 8000 с искусственным интеллектом уже доступны для заказа у партнеров AMD.